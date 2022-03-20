"Укрзализныця" запускает регулярные рейсы по маршруту Дарница – Святошино

Поезда со станций Дарница и Святошино будут отправляться ежечасно начиная с 07:30 до 18:30.

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"Укрзализныця" запускает с 21 марта 2022 челночные рейсы Дарница – Святошино. Они помогут жителям левого берега Киева добраться на правый. Об этом сообщили в "УЗ".

В частности, поезда будут удобны для трансфера до Центрального железнодорожного вокзала, так как пока красная линия метро работает с ограничениями.

Поезда со станций Дарница и Святошино будут отправляться ежечасно начиная с 07:30. Последние рейсы в 18:30. Расписание поездов опубликовано на сайте "УЗ".

Стоимость проезда составляет 15 гривен. Билеты можно приобрести у кассира на борту или в официальном чат-боте "Укрзализныци".

Поезда будут делать остановки на станциях Левый Берег, Выдубичи, Киев-Демеевский, Протасов Яр, Киев-Пассажирский (остановочная платформа Северная), Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Борщаговка-Техническая, Борщаговка.

Поезд будет базово состоять из 6 вагонов, количество которых будет варьироваться в зависимости от спроса пассажиров.

Напомним, что "Укрзализныця" возвращает платный проезд неэвакуационными поездами и заграничными рейсами.