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Транспорт
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В Киевской области водителям запретили использовать видеорегистраторы

В Киевской области водителям запретили использовать видеорегистраторы
Фото: Facebook/Вышгородская РГА

Руководство Киевской области запретило водителям использовать в автомобилях видеорегистраторы.  

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Как сообщает пресс-служба Вышгородской районной государственной администрации, такие меры приняты для недопущения утечки информации о расположении блокпостов и передвижении украинских войск. 

"Запрещается использование видеорегистраторов в авто-, мототранспорте для фото, видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны", – говорится в сообщении. 

В райгосадминистрации просят водителей с пониманием отнестись к этим ограничениям и максимально исключить возможность передачи информации, касающейся Сил обороны. 

Ранее сообщалось, что в Киевской области населению запрещено посещать леса, причем как пешком, так и на транспорте.  

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение. 

Автор:
Дмитрий Нарожный