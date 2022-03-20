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В Киевской области водителям запретили использовать видеорегистраторы
Руководство Киевской области запретило водителям использовать в автомобилях видеорегистраторы.
Как сообщает пресс-служба Вышгородской районной государственной администрации, такие меры приняты для недопущения утечки информации о расположении блокпостов и передвижении украинских войск.
"Запрещается использование видеорегистраторов в авто-, мототранспорте для фото, видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны", – говорится в сообщении.
В райгосадминистрации просят водителей с пониманием отнестись к этим ограничениям и максимально исключить возможность передачи информации, касающейся Сил обороны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее сообщалось, что в Киевской области населению запрещено посещать леса, причем как пешком, так и на транспорте.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.
После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.
В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.