В Киевской области водителям запретили использовать видеорегистраторы

Руководство Киевской области запретило водителям использовать в автомобилях видеорегистраторы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает пресс-служба Вышгородской районной государственной администрации, такие меры приняты для недопущения утечки информации о расположении блокпостов и передвижении украинских войск.

"Запрещается использование видеорегистраторов в авто-, мототранспорте для фото, видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны", – говорится в сообщении.

В райгосадминистрации просят водителей с пониманием отнестись к этим ограничениям и максимально исключить возможность передачи информации, касающейся Сил обороны.

Ранее сообщалось, что в Киевской области населению запрещено посещать леса, причем как пешком, так и на транспорте.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.