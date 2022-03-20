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Категорія
Транспорт
Дата публікації

На Київщині водіям заборонили використовувати відеореєстратори

На Київщині водіям заборонили використовувати відеореєстратори
Фото: Facebook/Вишгородська РДА

Керівництво Київської області заборонило водіям використовувати у автомобілях відеореєстратори.

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Як повідомляє прес-служба Вишгородської районної державної адміністрації, такі заходи вжито для недопущення витоку інформації про розташування блокпостів та пересування українських військ.  

"Забороняється використання відеореєстраторів в авто-, мото транспорті для фото, відеозйомки доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони",  йдеться у повідомленні.  

У райдержадміністрації просять водіїв з розумінням поставитися до цих обмежень та максимально виключити можливість передачі інформації щодо Сил оборони.  

Раніше повідомлялося, що на Київщині населенню заборонено відвідувати ліси, причому як пішки, так і на транспорті.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила   воєнний стан.

Автор:
Дмитро Нарожний