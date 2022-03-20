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На Київщині водіям заборонили використовувати відеореєстратори
Керівництво Київської області заборонило водіям використовувати у автомобілях відеореєстратори.
Як повідомляє прес-служба Вишгородської районної державної адміністрації, такі заходи вжито для недопущення витоку інформації про розташування блокпостів та пересування українських військ.
"Забороняється використання відеореєстраторів в авто-, мото транспорті для фото, відеозйомки доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони", – йдеться у повідомленні.
У райдержадміністрації просять водіїв з розумінням поставитися до цих обмежень та максимально виключити можливість передачі інформації щодо Сил оборони.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше повідомлялося, що на Київщині населенню заборонено відвідувати ліси, причому як пішки, так і на транспорті.
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.
Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.
У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.