В КГГА заявили, что 22 гривни — экономически обоснованный тариф для проезда в метро

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации сообщил, что экономически обоснованный тариф на проезд в столичном метрополитене составляет 22 гривни за одну поездку, передает издание "Фокус".

В КГГА отметили, что решение о пересмотре цен на проезд в общественном транспорте будет приниматься исходя из финансовых возможностей киевского бюджета.

В ведомстве отметили, что в Киеве уже несколько лет не пересматривали тарифы на проезд в общественном транспорте. В то же время экономически обоснованная цена растет. В том числе из-за подорожания энергоносителей, роста заработных плат и т.д.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что после отопительного сезона проезд в общественном транспорте в Киеве может подорожать до 12 гривен для киевлян, а для гостей столицы – до 20 грн. Окончательную стоимость должны установить после обсуждений.

При этом, чтобы не повышать стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве, Киевский городской совет выделит из городского бюджета 500 миллионов гривен коммунальным предприятиям "Киевпастранс" и "Киевметрополитен" как дотацию на компенсацию тарифа на проезд в коммунальном транспорте.

В КГГА предупреждают, что поднятия цен на проезд в общественном транспорте Киева не избежать. Однако еще в мае 2021 года Кличко заверял, что цены на проезд в столице не будут поднимать выше 20 грн.