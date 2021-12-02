Подорожание проезда в общественном транспорте Киева сдержат за счет налогов киевлян

Чтобы не повышать стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве, Киевский городской совет выделит из городского бюджета 500 миллионов гривен коммунальным предприятиям "Киевпастранс" и "Киевметрополитен" как дотацию на компенсацию тарифа на проезд в коммунальном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, Киевсовет на следующем заседании 7 декабря рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств «Киевпастрансу» и «Киевскому метрополитену» – дотацию 500 миллионов гривен на тариф на проезд в коммунальном транспорте.

«Согласно нашему решению, чтобы не поднимать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, мы с вами выделили в общей сложности 2 миллиарда гривен. 400 миллионов перечислили предварительными решениями. Теперь речь идет о 1,6 млрд грн. Кроме «Киевтеплоэнерго» средства также должны получить транспортные предприятия города – «Киевпастранс» и «Киевский метрополитен». 500 миллионов гривен – как дотация на тариф на проезд в коммунальном транспорте города», – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, ранее в КГГА заявили о планах поднять цены на проезд в общественном транспорте Киева до 20 гривен с 1 января 2022 года.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснял, что столица вынуждена идти на такие меры, чтобы обеспечить стабильную работу общественного транспорта и безопасность перевозки пассажиров.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте не будет рассматриваться до конца отопительного сезона.

При этом еще в мае 2021 года Кличко заверял, что цены на проезд в столице не будут поднимать выше 20 грн.

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