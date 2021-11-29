Цена вопроса 55 млрд грн: в Киеве собираются построить Большое транспортное кольцо

Глава Офиса трансформации Максим Бахматов заявил, что в Киеве планируется создать трамвайно-автобусный маршрут "Большое транспортное кольцо" (БТК). Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Для строительства Большого транспортного кольца Киеву понадобится от 15 до 20 лет и 55 млрд грн. Это может показаться большими цифрами. Но это всего 3 млрд из городского бюджета. Такие проекты обычно финансируются международными финансовыми учреждениями", — отметил Максим Бахматов.

По его словам, проект готовился несколько месяцев. В результате новая сеть будет включать 16 актуальных для киевлян маршрутов. Суммарный поток пассажиров в день должен составить 1,6 млн человек.

Бахматов уверен, что реализация Большого транспортного кольца обойдется дешевле и быстрее, чем строительство новых станций метро.

"21 декабря мы презентуем БТК перед киевскими депутатами и активистами. Дальше проект будет передан Киеву для воплощения в жизнь", — заявил он.

Напомним, в Киеве уже не первый год продолжаются скандалы со строительством метро.

В ноябре 2021 года Киевская городская прокуратура требует в Хозяйственном суде Киева взыскать с подрядчика строительства продолжения Сырецко-Печерской линии метро к жилмассиву Виноградарь 183,5 млн грн. Эти бюджетные средства были получены в качестве авансового платежа, но затем более 1,5 млрд грн подрядчик разместил на депозитных счетах в банке.

Хотя мэр Киева Виталий Кличко в декабре 2020 года и продолжал уверять, что две новые станции на "зеленой" линии метро откроют до конца 2021 года и даже в июне 2021 года обещал открытие в срок хотя бы одной из станций нового участка.

Громкий скандал возник также при строительстве Подольского моста — сумма причиненного столичному бюджету ущерба составила около 150 млн грн. Делом занялась Киевская городская прокуратура.

При этом из-за проблем с транспортной инфраструктурой в Киеве часто возникают автомобильные пробки.