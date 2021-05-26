Транспорт 60 минут назад

"До 20-25 грн точно не планируем": Кличко анонсировал повышение стоимости проезда в Киеве

По словам столичного градоначальника, новый тариф будет "приемлемым" для пассажиров

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба КГГА Виталий Кличко. Фото: пресс-служба КГГА
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко допускает повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте столицы в ближайшие месяцы, но заверил, что после этого она не будет выше 20 грн за поездку. Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".

"Действительно, из профсоюза пришли с предложением повысить тарифы. Там звучало и 25, и 20 грн. Действительно, у нас есть проблема с проездом, и на сегодняшний день проезд в Киеве — самый дешевый вообще в Европе. Мы видим, что мэры других городов уже подняли проезд. И во Львове, и в каких-то еще городах. Запорожье подняло тариф", — отметил мэр.

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Он подчеркнул, что транспортная отрасль является дотационной, однако без экономического обоснования тарифы на проезд подниматься не будут.

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"Почти 3 млрд грн мы дотируем. Это и зарплаты, и подвижной состав. Это и дороги, и метро нужно строить... Однозначно будем разбирать это по молекулам, презентовать. Одно могу сказать — что эта тема, повышение тарифа, назрела. Но 25 или 20 грн — до таких цифр мы повышать ни в коем случае не планируем. Однозначно будем обоснованную презентацию делать людям", — заверил глава столицы.

По словам Кличко, конкретную информацию власти предоставят, вероятно, летом текущего года, но, по его словам, новая цена будет "приемлемой" для пассажиров.

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"Однозначно сделаем так, чтобы это повышение не ударило сильно по тем людям... Однозначно, мы будем делать дотацию из городского бюджета, чтобы эта цена была приемлемой для людей, которые пользуются транспортом... Не исключаю, что летом может быть повышение. Нет, мы летом сможет объявить, когда сможем это сделать", — заявил Кличко.

Напомним, ранее в мае коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" обратились к руководству города с просьбой повысить стоимость проезда в городе. По их данным обоснованная цена поездки ныне составляет 21 грн.

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