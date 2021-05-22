Транспорт 60 минут назад

Во Львове проезд в общественном транспорте подняли до 10 грн, обогнав даже Киев

До этого проезд в городских автобусах, трамваях и троллейбусах Львова составлял 7 грн

Фото: city-adm.lviv.ua Фото: city-adm.lviv.ua
Фото: city-adm.lviv.ua

Стоимость проезда в общественном транспорте Львова подняли до 10 грн.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

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В частности, решение о повышении тарифов на проезд принял Львовский исполнительный комитет 21 мая.

В мэрии заявили, что это компромиссное решение, поскольку экономически обоснованный тариф на проезд в автобусах составляет 14,6 грн, а в электротранспорте — 12,4 грн.

До этого проезд в городских автобусах, трамваях и троллейбусах Львова составлял 7 грн.

"Стоимость за одну поездку в автобусах составит 10 грн. В электротранспорте тоже 10 грн — при покупке билета у водителя, 9 грн — при покупке билета в точках продаж (киосках) и 8 грн 50 копеек для тех, кто оплачивает проезд онлайн. Зато сохраняется льготный проезд для всех категорий льготников. Решение вступит в силу с момента публикации", — говорится в сообщении.

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Ранее столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" попросили власти Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь.

По их подсчетам, обоснованная стоимость одной поездки в метро — минимум 21 грн, а в троллейбусе, трамвае или автобусе — 25 грн.

Напомним, последний раз тарифы на проезд в коммунальном транспорте Киева поднимали летом 2018 года. Тогда стоимость проезда в наземном транспорте выросла вдвое — с 4 до 8 грн, а в метро — с 5 до 8 грн.

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