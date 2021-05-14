Реальная стоимость проезда в общественном транспорте Киева составляет 15 грн — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко назвал реальную себестоимость проезда в общественном транспорте столицы.

По его словам, она составляет 15 грн, заявил городской председатель в эфире телеканала "Украина 24".

Кличко также подчеркнул, что общественный транспорт в столице дотационный.

"В Киеве серьезные вызовы относительно транспорта, так как он у нас дотационный. Чтобы он выходил в ноль, мы из бюджета Киева платим еще больше 2 млрд грн ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату. Могу сказать страшную цифру — себестоимость проезда в транспорте 15 грн", — заявил он.

В то же время мэр Киева не анонсировал повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте столицы.

Ранее столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" попросили власти Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь.

По их подсчетам, обоснованная стоимость одной поездки в метро — минимум 21 грн, а в троллейбусе, трамвае или автобусе — 25 грн.

Напомним, последний раз тарифы на проезд в коммунальном транспорте Киева поднимали летом 2018 года. Тогда стоимость проезда в наземном транспорте выросла вдвое — с 4 до 8 грн, а в метро — с 5 до 8 грн.

Также стало известно, что руководство Киевского метрополитена через два месяца намерено перевести офисных сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки денег на зарплату.