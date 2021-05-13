Руководителей "Киевпасстранса" заподозрили в "распилах" на реконструкции трамвая — ГФС

По материалам Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Офис генерального прокурора начал досудебное расследование в отношении должностных лиц коммунального предприятия "Киевпасстранс" и подрядного коммерческого предприятия по подозрению в присвоении бюджетных денег, которые должны были быть направлены на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

По версии следствия, бюджетные средства, выделенные на реконструкцию трамвайной линии, были присвоены в 2020 году. Кроме того, должностные лица подрядного коммерческого предприятия уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В пресс-службе также указали, что деньги были выведены с включением в схему "субъектов хозяйственной деятельности с признаками риска и транзитности".

В помещениях "Киевпастранс" и подрядного коммерческого предприятия проходят обыски с целью выявления первичной финансово-хозяйственной документации, которая может свидетельствовать о правонарушении.

"Я уже неоднократно заявлял, что пристальное внимание ДФС будет уделять махинациям в сфере обновления и строительства инфраструктуры, что является одним из приоритетов экономической политики Украины по состоянию на сегодня. Цель наших действий в этом направлении — повышение эффективности использования бюджетных средств для модернизации инфраструктуры и противодействие возможным злоупотреблениям", — отметил Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Уголовное производство возбуждено по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов) и ч. 5 ст. 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным положением).

Третья часть 212 статьи подразумевают наказание в виде штрафа в 15-25 тысяч необлагаемых налогом минимумов с ограничением на занятие определенных должностей до трех лет с конфискацией имущества.

А 5 часть 191 статьи более сурова — по ней можно получить срок 7-12 лет и те же ограничения на занятие определенных должностей до трех лет и конфискацию имущества.

Напомним, в первой половине мая в коммунальных предприятиях Киева проходят обыски. Чиновников подозревают в растратах и прочих уголовных преступлениях.