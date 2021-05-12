Транспорт 30 минут назад

Киевский метрополитен переводит своих сотрудников на 4-дневную рабочую неделю — СМИ

Новый график работы вводится из-за того, что предприятию не хватает денег на выплату зарплат

Фото: Facebook/Киевский метрополитен Фото: Facebook/Киевский метрополитен
Фото: Facebook/Киевский метрополитен

Руководство Киевского метрополитена через два месяца намерено перевести офисных сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за нехватки денег на зарплату.

Об этом говорится в распоряжении, которое получили работники метро, сообщает LB.

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В частности, на четырехдневную рабочую неделю планируется перевести следующие штатные единицы:

– руководители, советники всех уровней предприятия и их помощники, уполномоченный по антикоррупционной деятельности, референт, главный специалист по публичным закупкам, старшие ревизоры, инспекторы, инструкторы, техники, специалисты по информационной безопасности, гражданской защите, мобилизационной работе, аналитик по коммуникациям, старший корректор, экспедиторы, методисты, товаровед, организатор культурно-досуговой деятельности, оператор копировальных и множительных машин.

При этом, по информации издания, планируемый пассажиропоток в 2021 году ожидается в 295,4 млн, в то время как в 2019 году он составил 495,3 млн пассажиров, что и является основной причиной сокращения.

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Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 пассажиропоток в киевском метро сократился, из-за чего уменьшился и доход от перевозок.

Напомним, Киевский метрополитен за 2020 год перевез 279,5 млн пассажиров, что примерно вдвое меньше от потока 2019 года. 

Как сообщалось ранее, Кабинет министров предложил Верховной Раде внести в законодательство ряд изменений, касающихся организации перевозок городским электрическим и автомобильным транспортом, в частности, запретив автоперевозчикам самостоятельно поднимать цены на проезд, использовать транспорт, не приспособленный для инвалидов, и ездить в пригород без выдачи билетов.

Напомним также, что правительство одолжило 200 млн евро на обновление парков общественного транспорта в 18 украинских городах.

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