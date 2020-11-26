ЕИБ одолжит Украине 200 млн грн на закупку электротранспорта

Сегодня, 25 ноября, на своем заседании Правительство одобрило распоряжение КМУ "О привлечении средств займа от ЕИБ для реализации проекта" Городской общественный транспорт Украины II "в размере 200 млн евро, которые будут направлены на обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах.

Кабинет министров на заседании 25 ноября принял распоряжение о привлечении займа от Европейского инвестиционного займа для реализации проекта "Городской общественный транспорт Украины II" в размере 200 млн евро. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

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Правительство также уполномочило министра инфраструктуры Владислава Криклия подписать соответствующее соглашение от украинской стороны.

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"Городской общественный транспорт II" будет предусматривать закупку исключительно электрического общественного транспорта — трамваев, троллейбусов, электробусов, вагонов метро, ​​а также строительство и обновление трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций. Это не только позволит существенно снизить уровень выбросов в городах, а и максимально приблизит нас к европейским стандартам", — отметил министр.

По его словам, предварительно определены 18 городов-участников проекта. Это Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы.

Их окончательный перечень будет сформирован после ратификации финансового соглашения с банком. Отметим, что из перечисленных городов традиционных систем электротранспорта нет в Ужгороде, однако там ходят электробусы.

Напомним также, что неделей раннее Кабмин перераспределил перенаправил 209,8 млн грн одолженных у ЕИБ средств на развитие городского транспорта, забрав эти деньги из выделенных на модернизацию украинских железных дорог (200 млн грн) и выделенных на повышение безопасности автодорог в городах (9,8 млн).