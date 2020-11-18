Кабмин перенаправил 210 млн грн на развитие городского транспорта

Кабинет министров на заседании 18 ноября принял распоряжение о перераспределении объемов предоставления из госбюджета кредитных средств, предусмотренных Министерству инфраструктуры на 2020 год для реализации совместных с Европейским инвестиционным банком инвестиционных проектов.

Как передает "Интерфакс-Украина", предусматривается уменьшение на 200 млн грн объема кредита на модернизацию украинских железных дорог, а также на 9,815 млн грн на повышение безопасности автомобильных дорог в украинских городах.

В то же время увеличивается на 209,815 млн грн объем предоставления кредита для реализации инвестпроекта "Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины".

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом отказаться от планов по закупке металлургической и машиностроительной продукции для "Укрзализныци" в Казахстане.

ФРУ считает, что украинские машиностроительный и металлургический секторы способны обеспечить потребности модернизации УЗ самостоятельно, начиная от рельсов и заканчивая подвижным составом. Ранее с таким же призывом выступило объединение "Укрметаллургпром".

Отметим, что в самой УЗ также заявили, что не видят необходимости продолжать закупки американских тепловозов General Electric.