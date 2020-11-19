В Украине планируют до 2030 года заменить весь общественный транспорт на электрический

В рамках Национальной транспортной стратегии в Украине до 2030 года намерены полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

Об этом 19 ноября заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе Global e-Mobility Forum, организованном Министерством климата и окружающей среды Республики Польша, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

По словам министра, Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них.

"В этом направлении мы сейчас активно сотрудничаем с международными финансовыми организациями и готовимся к реализации второй фазы совместного проекта с ЕИБ (Европейский инвестиционный банк — Delo.ua) "Городской общественный транспорт Украины II", который предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах и замену их исключительно на электротранспорт", — рассказал Владислав Криклий.

Кроме этого, совместно с бизнесом и общественностью Министерство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине, который предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

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Криклий добавил, что министерство полностью поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей. Также ведомство инициировало и активно присоединились к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы в части размещения электрозаправок на дорогах.

"Сегодня в Украине около 25 тысяч электрокаров, 25 тысяч гибридов и почти 9 тысяч пунктов электро-зарядных станций, расположенных преимущественно в городах. Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в ГСН (государственные строительные нормы — Delo.ua) по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение электро-зарядных станций на всех дорогах общего пользования, в том числе, и местных", — резюмировал министр.

Напомним, в Украине по итогам 2019 года зарегистрировали 7700 электромобилей — это на 39% больше, чем в 2018 году.

За первый месяц 2020 года украинцы приобрели 587 легковых автомобилей на электрической тяге, что на треть больше, чем годом ранее.