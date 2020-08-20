Криклий хочет установить электрозаправки на всех украинских дорогах

Министерство инфраструктуры Украины предлагает изменить государственные строительные нормы (ГСН), закрепив в них необходимость размещения электрозаправок не только на автомагистралях государственного значения, а на всех автомобильных дорогах общего пользования.

Такую идею озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе конференции "Инфраструктура электротранспорта 2020: окна возможностей.

По его словам, на конец июля этого года в Украине зарегистрировано уже почти 23 тысячи электромобилей и чуть больше гибридов, которые вместе составляют около 46 тысяч авто.

"Как владелец электромобиля я мечтаю, чтобы нас становилось только больше, потому что это инвестиции в здоровье и экологию. Ключ к этому прост — удешевление стоимости электромобиля и развитие инфраструктуры. И начало этому уже положено, ведь Национальной транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено стимулирование использования электромобилей. В ближайшее время мы планируем обновить ее положения, в том числе, по использованию городского электрического транспорта. Однако наша главная задача — создать условия для производства электромобилей в Украине", — отметил Криклий.

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Он добавил, что Министерство инфраструктуры Украины поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей. Также ведомство инициировало и активно присоединились к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы в части размещения электрозаправок на дорогах.

"Мы планируем изменить ГСН и предусмотреть размещение электрозаправок на всех автомобильных дорогах общего пользования, а не только государственного значения. Поэтому приглашаем всех желающих присоединиться к этой дискуссии. Кроме этого, с участием местных госадминистраций работаем, чтобы обеспечить поэтапную замену транспорта на электротранспорт, в частности, путем привлечения кредитов на благоприятных условиях. Ведь общественный транспорт должен быть современным и комфортным для людей, как, например, это в Европе", — подчеркнул министр.

Напомним, в Украине по итогам 2019 года зарегистрировали 7700 электромобилей — это на 39% больше, чем в 2018 году.

За первый месяц 2020 года украинцы приобрели 587 легковых автомобилей на электрической тяге, что на треть больше, чем годом ранее.