Транспорт 10 минут назад

Кличко рассказал, сколько пассажиров перевез за год столичный метрополитен

В текущем году услугами столичного метрополитена воспользовались более 250 млн пассажиров

Фото: Facebook/Киевский метрополитен Фото: Facebook/Киевский метрополитен
Фото: Facebook/Киевский метрополитен

В 2020 году Киевский метрополитен перевез на 40% меньше пассажиров по сравнению с предыдущим годом.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время отчета об итогах работы городской власти в 2020 году.

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"Услугами столичного метрополитена воспользовались в этом году более 250 млн пассажиров. Это на 40% меньше, чем в прошлом году. Мы понимаем, что два месяца у нас был жесткий локдаун. И впервые за 60 лет существования Киевского метрополитена он не работал"", — прокомментировал мэр.

По его словам, за это время метрополитен использовал для ремонта вагонов и обустройства станций удобными системами доступа для людей с инвалидностью.

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Кличко напомнил также, что в этом году 51 станцию ​​метро покрыли скоростным интернетом. И к концу года последнюю станцию ​​– "Теремки" — также обеспечат 4G.

"Мы делаем все, чтобы в конце следующего года открыть 2 новых станции — "Мостицкая" и "Проспект Правды" — в направлении Виноградаря", — заявил Кличко.

Мэр отметил, что город продолжает внедрять систему единого электронного билета в городском общественном транспорте.

"Есть, конечно, некоторые сложности, которые мы исправляем в процессе работы. Но в Киеве уже установили 600 автоматов для пополнения смарт-карт, реализовали уже более 730 тысяч карт. Ежедневно электронным билетом в общественном транспорте пользуются более 1 млн пассажиров", — сообщил он.

Что касается работы наземного пассажирского транспорта, то мэр заявил, что осенью этого года Киев получил более 160 из 200 новых современных автобусов МАЗ, следующая партия должна поступить в ближайшее время.

"Также до конца декабря мы получим 15 новых троллейбусов, которые закупил город. За последние несколько лет столица в целом закупила 139 новых троллейбусов, 67 современных трамваев и 307 новых автобусов", — отметил Кличко.

 

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