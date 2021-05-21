"Киев цифровой" обновили: теперь в аккаунт можно добавлять несколько транспортных карт

Коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" представило обновленное приложение "Киев цифровой" с расширенными функциями для использования транспортной карты.

В частности, как сообщает Киевгорадминистрация, в новой версии приложения пользователи получили возможность менять номер телефона, к которому привязывается транспортная карта, и самостоятельно удалять карту из аккаунта. При этом после удаления карту можно добавить в другой профиль.

"Новый функционал поможет собрать несколько карт в одном аккаунте. Например, чтобы оплачивать проезд родственников или следить в "Цифровом" за поездками детей. Ведь в приложении отображается история маршрутов по каждой карте", — отмечают столичные власти.

Сервис работает не только для транспортных карт общего пользования, но и для ученических и студенческих билетов. Их можно также добавить в "Киев Цифровой" и получить информацию об особенностях использования ученических и студенческих в приложении.

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Ученический — это билет для бесплатного проезда в общественном транспорте. Студенческий предоставляет скидку 50% на покупку проездного на месяц. В случае потери приложение позволяет мгновенно заблокировать транспортную карту, ученический или студенческий билет и сохранить все поездки.

Отмечается, что на сегодня в "Киеве цифровом" уже доступны: пополнение транспортной карты, QR-билеты в смартфоне, оплата парковки и штрафов и возврата эвакуированной машины с QR-кодом.

Напомним, что в январе неожиданно прекратило работу приложение Kyiv Smart City, а его пользователям предложили перейти на "Киев цифровой" с аналогичными возможностями. По словам разработчиков последнего, причиной создания нового сервиса стали постоянные технические сбои в работе Kyiv Smart City, из-за чего пришлось создать новый продукт с нуля.