Без рекламы, шансона и с новой ценой за проезд — КГГА показала новую образцовую маршрутку

Киевская городская государственная администрация выставила на конкурс для частных перевозчиков 19 транспортных маршрутов в Киеве. Однако получить эти договоры смогут только те из них, которые будут соответствовать новым требованиям к качеству автобусов, выходящих на маршрут.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Константин Усов, передает корреспондент Delo.ua.

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В будущем КГГА собирается добиться от всех частных перевозчиков соблюдения стандартов "идеальной" маршрутки: после завершения действующих договоров новые будут заключаться лишь с владельцами усовершенствованных автобусов.

"Сейчас примерно половину всех пассажиров, которые пользуются наземным транспортом, перевозят именно частные перевозчики, — говорит Усов. — Мы не можем за один день их исключить, убрать с улиц, сказать, что их нет. К этой категории транспорта у города не было конкретных требований, которые бы позволили иметь прогрессивный качественный сервис. Сегодня Киев объявляет о новом стандарте для частных перевозчиков".

Одно из важных требований к новым частным маршруткам — наличие валидатора. Как подчеркнул Усов, требованием будет не только наличие его в салоне автобуса, но и подключение к городской системе оплаты проезда. Более того, город планирует перевести все маршрутные такси на электронный билет, но пока конкретного срока реализации он не назвал.

Несмотря на то что требований относительно марки автобусов нет, КГГА продемонстрировала прототип "идеального" транспортного средства, которое будет допущено на маршруты. Оно должно быть адаптированным под людей с ограниченными возможностями, оборудовано системой электронной оплаты проезда и очищено от всех аудио- и визуальных загрязнителей.

Для обеспечения маломобильных групп в автобусах должны быть пандусы и места для крепления в салоне. Кроме того, все автобусы должны быть очищены от рекламы и различных наклеек в салоне, а передвигаться по маршруту они должны в тишине.

"Мы инициируем полный запрет любого звукового загрязнения в маршрутках Киева. Не то что шансон, ничего не будет звучать, — говорит Усов. — Мы запрещаем любое визуальное загрязнение: плакаты с культуристами из 90-х и Шварценеггером уйдут в прошлое. Никаких штор, советских вымпелов и другой экзотики, которые так любят водители маршруток".

В то же время в салоне должны будут объявляться все остановки на маршруте на украинском и английском языках. Также название остановки должно транслироваться на визуальных табло.

Еще КГГА хочет, чтобы водители были одеты в униформу утвержденного образца, а в салоне должно быть размещено фото и информация о водителе, чтобы пассажиры могли обратиться с жалобой на него в случае возникновения проблем.

"Мы переживаем, что именно из-за водителей люди считают данный вид общественного транспорта нецивилизованным, неаккуратным и иногда хамским. Мы хотим, чтобы водители понимали, что они предоставляют публичную услугу высокого стандарта в столице европейской страны", — говорит Усов.

В КГГА опасаются, что новые требования перевозчики встретят в штыки, и уже планируют бороться с их протестами, отмечает Усов.

"Мы не исключаем, что новые стандарты и требования не будут радостно восприняты всеми и сразу. Мы предусматриваем, что возможны митинги, забастовки, остановка и шантаж Киева со стороны перевозчиков, которые не хотят меняться. Мы говорим всем перевозчикам, которые не хотят меняться и, возможно, планируют агрессивную реакцию, что мы к этому готовы. Киев — лакомый рынок, киевлянин хочет иметь цивилизованную услугу и чтобы его перевозили в настоящем транспорте, а не в повозке для дров. И мы такую услугу намерены ему предоставить", — отмечает Усов.

В будущем городская власть планирует разработать стандартный вид и расцветку автобусов, а в конечном итоге прийти к унифицированному внешнему виду общественного транспорта.

Что касается стоимости проезда в усовершенствованных маршрутках, то ее определять будут сами перевозчики: Киев не может урегулировать этот вопрос для них, утверждает чиновник. При этом стоимость будет зависеть от тарифов на проезд в муниципальном транспорте.

В то же время на образцовом автобусе был размещен информационный лист с номером и описанием маршрута. Кроме этого, на нем же была указана и непривычная цена проезда — 12 гривен. Впрочем, Усов не прокомментировал эту цифру.

Напомним, за время карантина киевские частные перевозчики неоднократно требовали увеличения цены проезда, поскольку из-за ограничений по перемещению граждан им приходилось работать в убыток.

В мае представители коммунальных перевозчиков, Киевского метрополитена и "Киевпастранса", обратились к городской власти с просьбой поднять стоимость проезда в метро до 20 грн и до 25 грн — в наземном коммунальном транспорте.

После этого мэр Киева заявил, что, по его данным, реальная стоимость проезда на данный момент составляет 15 гривен.

В дальнейшем в социальных сетях политологи назвали это высказывание мэра политтехнологией. По консенсусному мнению, сначала предлагают поднять в несколько раз тариф, а потом называют меньшую сумму, благодаря чему общество принимает повышение тарифа как взвешенное решение.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua