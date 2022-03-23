"Укрзализныця" остановила онлайн-продажу билетов из-за кибератаки

Массовая хакерская атака на провайдеров привела к тому, что онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония "Укрзализныци" стали временно недоступны. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Пассажирские данные в безопасности, на движение поездов ситуация также не отразится", — говорится в заявлении.

В компании указали, что связаться с ней возможна через социальные сети, а контактный центр "Укрзализныци" будет временно работать по номерам:

линия "Качество и сервис" — 044 465 33 44;

линия "Железная помощь" — 044 465 03 8.

Напомним, "Укрзализныця" вернула платный проезд неэвакуационными поездами и заграничными рейсами. Это позволит пассажирам планировать свое путешествие заранее и гарантировано забронировать себе место в вагоне.

Эвакуационные поезда внутреннего сообщения и междугородние электрички останутся бесплатными.

"Укрзализныця" также запустила с 21 марта 2022 челночные рейсы Дарница – Святошино. Они помогут жителям левого берега Киева добраться на правый.