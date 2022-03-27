"Укрзалізниця" запускає для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички

Вартість проїзду за маршрутом Дарниця – Святошин повноцінним кільцем навколо Києва становить 15 гривень.

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"Укрзалізниця" подовжує маршрут шатлу Дарниця – Святошин повноцінним кільцем навколо Києва. Про це повідомили у "УЗ".

"Це дозволить жителям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися до центрального вокзалу. Крім того, електричка проходитиме через Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту зараз утруднений", – йдеться у повідомленні компанії.

Потяги з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) відправлятимуться щогодини з 6:10, останній рейс – о 18:10.

Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) відправлятимуться щогодини, починаючи з 6:15, останній рейс – о 18:15.

Останні рейси в обох напрямках будуть прямувати на станцію Святошин.

Повний перелік зупинок електропоїзда: Дарниця (платформа міської електрички), платформа Лівий берег (Березняки), Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів яр, Київ-пасажирський (зупинна платформа Північна, за ТЦ "Полісся"), Караваєві дачі, Київ Борщагівка-техн, Борщагівка, Святошин, Рубежівський (парк Нивки), Сирець, Вишгородська, Зеніт (просп. Бандери), Почайна, Троєщина-2 (Русанівські сади), Троєщина, Київ-Дніпровський, Лівобережна (біля метро) та повернення до Дарниці.

"Швидкість руху поїздів обмежена з міркувань безпеки. Втім, дістатися, наприклад, до вокзалу з Березняків можна лише за 21 хвилину", – додали в "УЗ".

Вартість проїзду фіксована: 15 грн. Квитки можна придбати в електричці або в чат-боті "Укрзалізниці".

Пасажирів закликали враховувати обмеження комендантської години та слідкувати за оновленням на офіційному телеграм-каналі УЗ.

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