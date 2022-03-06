Росію та Білорусь відсторонили від участі у Міжнародному союзі залізниць, — Мінінфраструктури

Російська та білоруська залізниця відсторонена від участі у Міжнародному союзі залізниць. Таке рішення діятиме до повернення мирної ситуації в Україну.

Про це заявили у Міністерстві інфраструктури України.

“UIC повідомили, що слідкують за ситуацією та виразили солідарність з Українською залізницею у складні для країни часи”, — зазначено у повідомленні відомства.

У міністерстві нагадали, що 2 березня були направлені офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму щодо вжиття необхідних заходів із закриття для країни-агресора авіаційного простору, доступу до морських портів, а також виключення РФ зі складу міжнародних організацій.

Як відомо, Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) — всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз заснований у 1922 році, штаб-квартира знаходиться у Парижі, членами UIC є 204 організації.