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Россию и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог, — Мининфраструктуры
Российская и белорусская железная дорога отстранены от участия в Международном союзе железных дорог. Такое решение будет действовать до возвращения мирной ситуации в Украину.
Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры Украины.
"UIC сообщили, что следят за ситуацией, и выразили солидарность с Украинской железной дорогой в сложные для страны времена", — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве напомнили, что 2 марта были направлены официальные письма в 11 крупнейших и влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма о принятии необходимых мер по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступа к морским портам, а также исключения РФ из состава международных организаций.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как известно, Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) — всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.