Россию и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог, — Мининфраструктуры

Российская и белорусская железная дорога отстранены от участия в Международном союзе железных дорог. Такое решение будет действовать до возвращения мирной ситуации в Украину.

Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры Украины.

"UIC сообщили, что следят за ситуацией, и выразили солидарность с Украинской железной дорогой в сложные для страны времена", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что 2 марта были направлены официальные письма в 11 крупнейших и влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма о принятии необходимых мер по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступа к морским портам, а также исключения РФ из состава международных организаций.

Как известно, Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) — всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора. Союз основан в 1922 году, штаб-квартира находится в Париже, членами UIC являются 204 организации.