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Транспорт
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Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с РФ

Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с РФ
С 28 марта Финляндия приостанавливает движение пассажирского поезда Allegro, который курсировал между Хельсинки и Санкт-Петербургом

Финский оператор поездов VR заявил, что приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Российской Федерацией с завтрашнего дня. 

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О прекращении грузоперевозок говорится в заявлении компании.

"VR Transpoint приостанавливает грузовые перевозки из России до дальнейшего сообщения. Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией больше невозможно из-за санкций, введенных против Российских железных дорог (РЖД). VR Group обязана выполнять санкции, введенные западными странами", — говорится в сообщении.

Также с 28 марта Финляндия приостанавливает движение пассажирского поезда Allegro, который курсировал между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

Власти Финляндии посчитали, что дальнейшая эксплуатация поездов Allegro "нецелесообразна", поскольку все финны, пожелавшие уехать из РФ, успели это сделать.

Напомним, в феврале руководство Финляндии решило предоставить Украине $50 млн финансовой помощи.

Кроме этого, Финляндия передаст Украине также военную помощь: 2,5 тысячи штурмовых винтовок, 150 патронов, 1,5 тысячи противотанковых орудий и 70 тысяч продуктовых наборов.

Также Финляндия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины.

Автор:
Светлана Манько