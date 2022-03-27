Фінляндія зупиняє залізничне сполучення з РФ

Фінський оператор поїздів VR заявив, що зупиняє вантажне залізничне сполучення з Російською Федерацією із завтрашнього дня.

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Про припинення вантажоперевезень йдеться в заяві компанії.

"VR Transpoint призупиняє вантажні перевезення з Росії до подальшого сполучення. Продовження вантажних перевезень між Росією та Фінляндією більше неможливе через санкції, введені проти Російських залізниць (РЖД). VR Group зобов'язана виконувати санкції, введені західними країнами", - йдеться у повідомленні. .

Також з 28 березня Фінляндія зупиняє рух пасажирського поїзда Allegro, який курсував між Гельсінкі та Санкт-Петербургом.

Влада Фінляндії заявила, що подальша експлуатація поїздів Allegro "недоцільна", оскільки всі фіни, які побажали виїхати з РФ, встигли це зробити.

Нагадаємо, у лютому керівництво Фінляндії вирішило надати Україні $50 млн фінансової допомоги.

Крім цього, Фінляндія передасть Україні також військову допомогу: 2,5 тисячі штурмових гвинтівок, 150 набоїв патронів, 1,5 тисячі протитанкових знарядь та 70 тисяч продуктових наборів.

Також Фінляндія готова прийняти десятки тисяч біженців із України.