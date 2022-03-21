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Финляндия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины – премьер-министр
Финляндия готова к приезду большого количества беженцев из Украины. Об этом сообщила премьер-министр страны Санна Марин, информирует финское издание Yle.
"Мы готовимся принять больше людей", – заявила она во время поездки в Рованиеми.
По словам Марин, до Финляндии доехало относительно небольшое число беженцев – большинство бегущих от войны украинцев обосновались в соседних странах.
"Власти будут стараться обеспечить максимально нормальные условия для размещения приезжающих из Украины. Наши граждане осведомлены о происходящем и хотят помогать украинцам", – заверила премьер.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Санна Марин добавила, что считает важным решение ЕС о том, что беженцам дадут право на работу, а детям – возможность посещать школу или детский сад.
По данным миграционной службы, в Финляндии зарегистрировано уже 7 тысяч украинских граждан, однако на самом деле это число значительно больше.
При этом убежища в Финляндии попросили 7 916 граждан Украины.
"Динамика сохраняется. Пока точное число (количества беженцев из Украины – Delo.ua) назвать невозможно, но речь в итоге будет идти о десятках тысяч. Места в пунктах приема беженцев быстро заполняются, и новые центры приема открываются в Эспоо и Сейняйоки. Частные операторы также открывают свои компании. Готовность высокая, но потребуются новые пункты приема", — рассказала эксперт МВД Финляндии Анна Рундгрен.
Напомним, в феврале руководство Финляндии решило предоставить Украине $50 млн финансовой помощи.
Кроме этого, Финляндия передаст Украине также военную помощь: 2,5 тысячи штурмовых винтовок, 150 патронов патронов, 1,5 тысячи противотанковых орудий и 70 тысяч продуктовых наборов.
Источник фото: ua.depositphotos.com