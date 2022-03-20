В Канаде упростили условия въезда и проживания для украинцев

Правительство Канады запустило временную миграционную программу для граждан Украины в связи с войной.

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Как сообщает пресс-служба канадского правительства, миграционная программа называется "Разрешение на экстренные поездки Канада – Украина" (CUAET).

В правительстве подчеркнули, что в отличие от условий для переселения в Канаду в качестве беженца и на ПМЖ программа CUAET не имеет ограничений на количество заявлений на получение визы, работы и учебы.

В рамках этой программы украинцы и члены их семей могут получить бесплатный расширенный временный статус и разрешение на работу, обучение и пребывание в Канаде до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться домой.

По информации правительства, ходатайство могут подать украинские граждане и члены их семей независимо от национальности.

В частности, они могут подать заявку на получение бесплатной гостевой визы и получить разрешение на пребывание в Канаде сроком на три года.

Кроме этого, у украинцев будет возможность бесплатно обратиться за получением разрешения на работу с заявкой на визу, что будет способствовать более быстрому поиску работы.

Процесс обработки электронного визового обращения будет длиться 14 дней.

При этом заявители будут освобождены от въездных требований вакцинации в связи с коронавирусом, однако должны будут выполнить другие требования, такие как тестирование и прохождение карантина.

Напомним, согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) по состоянию на 13 марта, количество беженцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за российского военного вторжения 24 февраля, составило порядка 2,808 миллиона человек.

Стоит отметить, что еще на 11 марта общее число беженцев из Украины оценивалось в 2,5 млн (из них 1,5 млн в Польше), а на 8 марта в 2 млн человек (из них 1,2 млн в Польше).