Против российского агрессора расширяют санкции: в списке тех, кто против, теперь Канада

Канада расширит санкции против банков РФ, министров и российской элиты. Теперь ее правительство аннулирует существующие экспортные разрешения для России и не будет выдавать новые.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его государство вводит жесткие санкции против России в ответ на вторжение в Украину. Об этом сообщает National Post.

Санкции направят против 58 человек и организаций, связанных с Россией, включая членов российской элиты и их семьи, частную военную компанию "Вагнера", крупные госбанки, членов Совбеза России, в том числе ключевых министров правительства РФ, включая министров обороны, финансов и юстиции. Санкции также аннулируют существующие экспортные разрешения для России и не будет выдавать новые.

“Федеральное правительство будет уделять приоритетное внимание иммиграционным заявлениям для украинцев, желающих переехать в Канаду. Также оно запускает специальную телефонную линию для всех, кто имеет срочные вопросы по эмиграции из Украины”, - сообщает Трюдо.

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он решительно настаивает на отключении России от международной платежной системы SWIFT, однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил его, что ни Германия, ни Евросоюз не поддержат таких санкций.