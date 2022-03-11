Число беженцев из Украины превысило 2,5 млн, из них 1,5 млн в Польше — ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) по состоянию на 11 марта оценивает численность беженцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за российского военного вторжения 24 февраля, по меньшей мере в 2,504 миллиона человек. В частности, в Польше их число достигло 1,525 миллиона человек.

Кроме того, по состоянию на 10 марта 225 тысяч украинских беженцев находились в Венгрии, 176,1 тысячи — в Словакии, 104,9 тысячи — в Молдове, 84,7 тысячи (данные лишь на 8 марта) — в Румынии, 282,5 тысячи — в других европейских странах.

В России беженцами числятся на 10 марта 105,9 тысячи украинских граждан, а Беларуси — 858 человек. В первое число, однако, не входят люди, выехавшие в Россию с территорий, подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" в период 18-23 февраля, численность которых в агентстве ООН оценивают в 96 тысяч человек.

Отметим, что накануне Словакия запустила ежедневный поезд для вывоза украинских беженцев из закарпатского Чопа на свою территорию. При этом Венгрия на сегодня вывозит из Чопа беженцев девять раз в день.

Напомним, что лишь тремя днями ранее число украинских беженцев оценивалось в 2 миллиона человек, из которых 1,2 миллиона находилось в Польше. Как говорят украинские власти, в этой стране граждане Украины смогут законно пробыть до трех лет.

Ранее в ЕС решили выдавать беженцам из Украины по меньшей мере в течение ближайшего года вид на жительство и право на работу, обеспечивать им социальную и медицинскую помощь, а также предоставлять опеку и образование детям, самостоятельно покидающим страну.