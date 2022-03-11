Число біженців з України перевищило 2,5 млн, з них 1,5 млн у Польщі — ООН

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) станом на 11 березня оцінює чисельність біженців, які були змушені покинути Україну через російське військове вторгнення 24 лютого, щонайменше у 2,504 мільйона осіб. Зокрема, в Польщі їхня кількість досягла 1,525 мільйона людей.

Крім того, станом на 10 березня 225 тисяч українських біженців перебували в Угорщині, 176,1 тисячі — у Словаччині, 104,9 тисячі — у Молдові, 84,7 тисячі (дані лише на 8 березня) — у Румунії, 282,5 тисячі – в інших європейських країнах.

У Росії біженцями вважаються на 10 березня 105,9 тисячі українських громадян, а Білорусі — 858 осіб. У перше число, однак, не входять люди, які виїхали з територій, підконтрольних "ДНР" і "ЛНР" у період 18-23 лютого, чисельність яких в агентстві ООН оцінюють у 96 тисяч осіб.

Зазначимо, що напередодні Словаччина запустила щоденний потяг для вивезення українських біженців із закарпатського Чопу на свою територію. При цьому Угорщина на сьогодні вивозить із Чопа біженців дев'ять разів на день.

Нагадаємо, що лише трьома днями раніше кількість українських біженців оцінювалася у 2 мільйони людей, з яких 1,2 мільйона перебували у Польщі. Як каже українська влада, у цій країні громадяни України зможуть законно пробути до трьох років.

Раніше в ЄС вирішили видавати біженцям з України щонайменше протягом найближчого року дозвіл на проживання та право на роботу, забезпечувати їм соціальну та медичну допомогу, а також надавати опіку та освіту дітям, які самостійно залишають країну.