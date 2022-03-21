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Суспільство
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Фінляндія готова прийняти десятки тисяч біженців із України – прем'єр-міністр

Фінляндія готова прийняти десятки тисяч біженців із України – прем'єр-міністр
Притулок у Фінляндії попросили 7916 громадян України. Фото: ua.depositphotos.com

Фінляндія готова до приїзду великої кількості біженців із України. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Санна Марін, повідомляє фінське видання Yle.

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"Ми готуємося прийняти більше людей",  заявила вона під час поїздки до Рованіємі.  

За словами Марін, до Фінляндії доїхала відносно невелика кількість біженців – більшість українців, які тікають від війни, влаштувалися в сусідніх країнах.  

"Влада намагатиметься забезпечити максимально нормальні умови для розміщення приїжджих з України. Наші громадяни обізнані про те, що відбувається, і хочуть допомагати українцям", – запевнила прем'єр.  

Санна Марін додала, що вважає важливим рішення ЄС про те, що біженцям дадуть право на роботу, а дітям – можливість відвідувати школу чи дитячий садок.  

За даними міграційної служби, у Фінляндії зареєстровано вже 7 тисяч українських громадян, проте насправді ця кількість значно вища.  

Притулку у Фінляндії попросили 7 916 громадян України.  

"Динаміка зберігається. Поки точну кількість (біженців з України Delo.ua ) назвати неможливо, але мова у підсумку йтиме про десятки тисяч. Місця в пунктах прийому біженців швидко заповнюються, і нові центри прийому відкриваються в Еспоо та Сейняйоки. Приватні оператори також відкривають свої компанії. Готовність висока, але будуть потрібні нові пункти прийому",  розповіла експерт МВС Фінляндії Ганна Рундгрен.  

Нагадаємо, у лютому керівництво Фінляндії вирішило надати Україні $50 млн фінансової допомоги.

Крім цього, Фінляндія передасть Україні також військову допомогу: 2,5 тисячі штурмових гвинтівок, 150 патронів патронів, 1,5 тисячі протитанкових знарядь та 70 тисяч продуктових наборів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Дмитро Нарожний