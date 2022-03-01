Финляндия и Норвегия передадут Украине летальное оружие

Руководство Финляндии и Норвегии решило предоставить военную помощь Украине, сообщает Reuters.

Как заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, Украине будут переданы 2,5 тысячи штурмовых винтовок, 150 патронов патронов, 1,5 тысячи противотанковых орудий и 70 тысяч продуктовых наборов.

"Противотанковые средства могут использоваться для борьбы с бронетехникой", — заявил Кайкконен.

Это решение означает изменение политики Финляндии, которая сохраняла позицию нейтральной страны с тех пор, как Советский Союз в 1956 году отказался от военно-морской базы, которую он арендовал на юге Финляндии после Второй мировой войны.

Кайкконен подчеркнул, что правительство откажется от давней политики Финляндии не поставлять оружие в зоны боевых действий.

В свою очередь Норвегия передаст около 2 тысяч противотанковых средств M72 (одноразовый ручной противотанковый гранатомет).

По информации агентства, это решение отменяет проводимую Норвегией с 1950-х годов политику отказа от поставок оружия в страны, не входящие в НАТО, которые находятся в состоянии войны или находятся под угрозой вооруженного конфликта.

"Норвегия проводит строгую политику в отношении экспорта военной техники, но Украина сейчас сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами", – заявил премьер-министр Йонас Гар Штере.

Кроме этого, 27 февраля Норвегия объявила, что выведет свой суверенный фонд, крупнейший в мире, из России, и пообещала отправить Украине каски, бронежилеты и другое снаряжение.

Перед этим стало известно, что правительство Люксембурга решило передать Украине противотанковое оружие, военный транспорт и другие запасы.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов решило поставить Украине 100 снайперских винтовок, 30 тысяч единиц боеприпасов, 3 тысячи шлемов, 2 тысячи бронежилетов, 5 радаров обнаружения вражеской артиллерии и 2 радара наблюдения за полем боя и 30 металлоискателей.

Правительство Польши также приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным Силам Украины военного оборудования.

В январе Украина получила противотанковое оружие от Великобритании.

Кроме этого, Украина неоднократно получала военную помощь от США и Эстонии.