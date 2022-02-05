Канада отправила в Украину военных инструкторов и снаряжение

В Украину прибыл самолет из Канады с вооружением нелетального действия.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Канады, в Украину также прибыли инструкторы, которые научат украинских военнослужащих работать с этим снаряжением.

"Среди отправленного снаряжения – средства индивидуальной защиты и переноса грузов, а также разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения", – сообщили в Минобороны Канады.

В ведомстве отмечают, что канадские инструкторы, которые прибыли на самолете C-177 Globemaster, вылетевшим с базы Трентон, останутся в Украине для проведения дополнительного обучения украинских военнослужащих.

"Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Эта партия оборудования поможет украинским вооруженным силам защититься от российских угроз и военного наращивания в Украине и вокруг нее", – отмечают в Министерстве обороны Канады.

Напомним, правительство Канады объявило о выделении 340 млн долларов на немедленную поддержку Украины, а также на продление и расширение военной тренировочной миссии Unifier для ВСУ.

Стоит отметить, что в декабре 2021 года начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри заявил, что страна не собирается увеличивать свой военный контингент в Украине даже с учетом стягивания российских войск к украинской границе.

По словам Уэйна, Канада якобы не хочет провоцировать РФ, считая, что нужно быть очень острожными в этом вопросе.

Но затем СМИ сообщили, что Канада направила в Украину отряд сил специального назначения из-за опасений по поводу возможного полномасштабного вторжения России в Украину.