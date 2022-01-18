Канада перебрасывает спецназ в Украину из-за российской эскалации — Global News

Канада направила в Украину отряд сил специального назначения из-за опасений по поводу возможного полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, инициатива связана с ростом напряженности между НАТО и РФ, сообщает канадское СМИ Global News со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника издания, знакомого с ситуацией, решение направить в Украину канадский спецназ приняли в связи с тем, что дипломатические переговоры, направленные на предотвращение вооруженного конфликта в Украине, зашли в тупик, считают власти Канады.

Еще большее беспокойство вызывает присутствие 100 000 российских военнослужащих возле границ с Украиной, которые РФ отказалась отводить.

Источники сообщили Global News, что присутствие канадского спецназа является частью попытки союзников НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству.

"Перед подразделением также была поставлена задача помочь разработать планы эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения", — уточнили в издании.

В то же время ни правительство, ни канадские Вооруженные силы официально не подтвердили присутствие спецназа в Украине. Однако пресс-секретарь командования специальных операций майор Эмбер Бино прокомментировал это для Global News.

"Канадское командование сил специальных операций является частью более широких усилий Вооруженных сил по поддержке безопасности Украины", — сказал Бино.

Накануне в парламенте Великобритании заявили, что поставят Украине противотанковые средства для защиты от потенциального вторжения российских войск.

В то же время другие страны не совсем готовы поддерживать Украину в условиях военного конфликта с РФ. В декабре министр обороны Алексей Резников сообщил, что Германия препятствует закупкам Украиной оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

Тем временем Россия начала военные учения в приграничных с Украиной регионах, а именно на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

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