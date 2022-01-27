Канада предоставит Украине $340 млн долларов военной помощи

Правительство Канады объявило о выделении 340 миллионов долларов на немедленную поддержку Украины, а также на продление и расширение военной тренировочной миссии Unifier для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Военнослужащие Вооруженных сил Канады (CAF) будут продолжать проводить военную подготовку и наставничество для сил Украины до конца марта 2025 года.

"В ближайшие дни дополнительные 60 военнослужащих будут отправлены в Украину, чтобы присоединиться к примерно 200, уже находящимся на местах", — говорится в сообщении.

В дальнейшем численность может быть увеличена до 400 военнослужащих.

CAF продолжит расширенное сотрудничество в области разведки, кибербезопасности и киберопераций.

Канада также предоставит 50 миллионов долларов на развитие и гуманитарную помощь, поставит Украине нелетальное военное снаряжение.

С 2015 года канадские военные обучили около 33 тысяч украинских военных и сотрудников СБУ многим передовым военным навыкам.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил канадский народ и правительство за непреклонную поддержку Вооруженных сил Украины в противостоянии российской угрозе.

В декабре 2021 года начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри заявил, что страна не собирается увеличивать свой военный контингент в Украине даже с учетом стягивания российских войск к украинской границе. Канадская сторона не хочет провоцировать РФ, считая, что нужно быть очень острожными в этом вопросе.

Но затем СМИ сообщили, что Канада направила в Украину отряд сил специального назначения из-за опасений по поводу возможного полномасштабного вторжения России в Украину.