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"Укрзализныця" запускает дополнительный эвакуационный рейс в Чехию
"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный эвакуационный железнодорожный рейс в Чехию.
Как сообщает пресс-служба УЗ, новый ж/д рейс "Укрзализныця" открывает совместно с Чешской железной дорогой.
Поезд Мостиска ІІ – Богумин будет отправляться со станции "Мостиска" 30 марта в 15:15 и прибывать в Богумин в 22:36.
Также возможно продолжение маршрута поезда в Брно со стороны чешских железных дорог.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Добраться до станции "Мостиска" можно электричкой из Львова – самый удобный рейс отправляется в 09:02 и прибывает туда в 11:03.
Кроме того, по информации УЗ, оперативная ситуация сегодня позволяет поездам №45/46, №138/137 и №92/91 доехать до Краматорска.
Таким образом, рейсы на Ужгород, Одессу и Хмельницкий отправятся в 10:00, 15:30, 18:00 соответственно.
А к вечеру запланирован дополнительный эвакуационный рейс из Днепра в Чоп – отправление в 20:00.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возвращает платный проезд неэвакуационными поездами и заграничными рейсами.
Возврат к продаже билетов на международные рейсы позволит пассажирам планировать свое путешествие заранее и гарантировано забронировать себе место в вагоне.