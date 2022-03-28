Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" запускає додатковий евакуаційний рейс до Чехії

"Укрзалізниця" запускає додатковий евакуаційний рейс до Чехії
Новий залізничний рейс "Укрзалізниця" відкриває спільно з Чеською залізницею. Фото: прес-служба УЗ

"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий евакуаційний залізничний рейс до Чехії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Як повідомляє прес-служба УЗ, новий залізничний рейс "Укрзалізниця" відкриває спільно з Чеською залізницею.

Потяг Мостиська ІІ – Богумін вирушатиме зі станції "Мостиська" 30 березня о 15:15 та прибуватиме до Богуміну о 22:36.

Також можливе продовження маршруту поїзда до Брно з боку чеської залізниці.

Дістатися станції "Мостиська" можна електричкою зі Львова  найзручніший рейс відправляється о 09:02 і прибуває туди об 11:03.

Крім того, за інформацією УЗ, оперативна ситуація сьогодні дозволяє поїздам №45/46, №138/137 та №92/91 доїхати до Краматорська.

Таким чином, рейси на Ужгород, Одесу та Хмельницький вирушать о 10:00, 15:30, 18:00 відповідно.

А надвечір запланований додатковий евакуаційний рейс з Дніпра до Чопа – відправлення о 20:00.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" повертає платний проїзд   неевакуаційними поїздами та закордонними рейсами.

Повернення до продажу квитків на міжнародні рейси дозволить пасажирам планувати свою подорож заздалегідь та гарантовано забронювати собі місце у вагоні.

Автор:
Дмитро Нарожний