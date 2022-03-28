"Укрзалізниця" запускає додатковий евакуаційний рейс до Чехії

"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий евакуаційний залізничний рейс до Чехії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє прес-служба УЗ, новий залізничний рейс "Укрзалізниця" відкриває спільно з Чеською залізницею.

Потяг Мостиська ІІ – Богумін вирушатиме зі станції "Мостиська" 30 березня о 15:15 та прибуватиме до Богуміну о 22:36.

Також можливе продовження маршруту поїзда до Брно з боку чеської залізниці.

Дістатися станції "Мостиська" можна електричкою зі Львова — найзручніший рейс відправляється о 09:02 і прибуває туди об 11:03.

Крім того, за інформацією УЗ, оперативна ситуація сьогодні дозволяє поїздам №45/46, №138/137 та №92/91 доїхати до Краматорська.

Таким чином, рейси на Ужгород, Одесу та Хмельницький вирушать о 10:00, 15:30, 18:00 відповідно.

А надвечір запланований додатковий евакуаційний рейс з Дніпра до Чопа – відправлення о 20:00.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами та закордонними рейсами.

Повернення до продажу квитків на міжнародні рейси дозволить пасажирам планувати свою подорож заздалегідь та гарантовано забронювати собі місце у вагоні.