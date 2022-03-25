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"Укрзалізниця" змінила маршрути кількох поїздів
"Укрзалізниця" змінює маршрути прямування низки поїздів через запровадження комендантської години у Запоріжжі.
Як повідомляє прес-служба підприємства, комендантська година в Запоріжжі вводиться з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня.
У зв'язку з цим "Укрзалізниця" змінила маршрути таких поїздів:
– поїзд №38/37 Київ – Запоріжжя курсуватиме до Дніпра (відправлення з Києва 26.03, з Дніпра 27.03);Підписуйтесь на наш Telegram канал
– поїзд №120/119 Львів – Запоріжжя курсуватиме до Кривого Рогу (виїзд зі Львова 26.03, з Кривого Рогу 27.03);
– поїзд №5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя курсуватиме до Дніпра (відправлення з Івано-Франківська 26.03, з Дніпра 27.03).
"Укрзалізниця" просить пасажирів дотримуватися комендантської години і не виходити з дому.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами та закордонними рейсами.
Повернення до продажу квитків на міжнародні рейси дозволить пасажирам планувати свою подорож заздалегідь та гарантовано забронювати собі місце у вагоні.
Крім цього, повертається платний проїзд поїздами у напрямках із заходу до центру, на схід та на південь.