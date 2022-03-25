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Транспорт
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"Укрзалізниця" змінила маршрути кількох поїздів

"Укрзалізниця" змінила маршрути кількох поїздів
Фото: прес-служба "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" змінює маршрути прямування низки поїздів через запровадження комендантської години у Запоріжжі.

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Як повідомляє прес-служба підприємства, комендантська година в Запоріжжі вводиться з 20:00 26 березня до 5:00 28 березня.  

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" змінила маршрути таких поїздів:  

поїзд №38/37 КиївЗапоріжжя курсуватиме до Дніпра (відправлення з Києва 26.03, з Дніпра 27.03);  

поїзд №120/119 ЛьвівЗапоріжжя курсуватиме до Кривого Рогу (виїзд зі Львова 26.03, з Кривого Рогу 27.03);  

поїзд №5/6 Івано-ФранківськЗапоріжжя курсуватиме до Дніпра (відправлення з Івано-Франківська 26.03, з Дніпра 27.03).  

"Укрзалізниця" просить пасажирів дотримуватися комендантської години і не виходити з дому.  

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами та закордонними рейсами.

Повернення до продажу квитків на міжнародні рейси дозволить пасажирам планувати свою подорож заздалегідь та гарантовано забронювати собі місце у вагоні.

Крім цього, повертається платний проїзд поїздами у напрямках із заходу до центру, на схід та на південь.

Автор:
Дмитро Нарожний