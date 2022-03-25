"Укрзализныця" поменяла маршруты нескольких поездов

"Укрзализныця" меняет маршруты следования ряда поездов из-за введения комендантского часа в Запорожье.

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Как сообщает в Telegram пресс-служба ж/д предприятия, комендантский час в Запорожье вводится с 20:00 26 марта до 5:00 28 марта.

В связи с этим "Укрзализныця" изменила маршруты таких поездов:

– поезд №38/37 Киев – Запорожье будет курсировать до Днепра (отправление из Киева 26.03, из Днепра 27.03);

– поезд №120/119 Львов – Запорожье будет ехать до Кривого Рога (выезд из Львова 26.03, из Кривого Рога 27.03);

– поезд №5/6 Ивано-Франковск – Запорожье будет курсировать до Днепра (отправление из Ивано-Франковска 26.03, из Днепра 27.03).

"Укрзализныця" просит пассажиров соблюдать комендантский час и не выходить из дома.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возвращает платный проезд неэвакуационными поездами и заграничными рейсами.

Возврат к продаже билетов на международные рейсы позволит пассажирам планировать свое путешествие заранее и гарантировано забронировать себе место в вагоне.

Кроме этого, возвращается платный проезд поездами в направлениях с запада в центр, на восток и на юг.