В Украине отстроили более 500 медучреждений, поврежденных российской армией

Несмотря на системные атаки России, в Украине уже удалось полностью восстановить 510 объектов медицинской инфраструктуры, поврежденных в результате войны.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Кроме того, еще 355 медучреждений частично отстроены или находятся в процессе восстановительных работ. Больше всего отремонтированных заведений расположены в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

"Восстановление поврежденной мединфраструктуры является одним из приоритетов, чтобы обеспечить доступ граждан к медицинским услугам. Минздрав будет работать над этим вместе с партнерами", - подчеркнули в ведомстве.

Согласно сообщению, за два года войны оккупанты повредили 1591 объект системы здравоохранения Украины и полностью разрушили 210 медучреждений. Больше всего пострадали заведения в Харьковской, Донецкой, Николаевской и других областных центрах.

Кроме того, РФ повредила 161 авто "скорой", 261 автомобиль экстренной помощи уничтожила, а еще 125 захватила.

Напомним, в результате войны, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины, более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи по результатам войны. В то же время в ВОЗ считают, что в зоне риска 10 миллионов граждан. У них может развиться та или иная форма психического расстройства.

В Украине удалось восстановить 33,7 тысячи зданий

Несмотря на то, что в Украине третий идет полномасштабная война с РФ, идет активная работа над восстановлением страны, в том числе жилых домов, больниц и другой разрушенной инфраструктуры. В общем, уже удалось восстановить 33,7 тысячи зданий.

По его словам, в эти 33,7 тысячи входят 23 тысячи жилых домов (как многоэтажек так и частных) почти 900 медицинских учреждений, более 600 образовательных учреждений, а также 9,2 тыс. объектов критической инфраструктуры.

Также добавим, что все новые больницы Украины теперь будут строить с учетом принципов безбарьерности, инклюзивности, а также согласно нормам организации гражданской защиты и энергоэффективности.