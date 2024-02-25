ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Недвижимость
Дата публикации

Шмигаль рассказал, сколько разрушенных объектов инфраструктуры уже удалось восстановить

Шмигаль рассказал, сколько разрушенных объектов инфраструктуры уже удалось восстановить
Премьер-министр Денис Шмигаль во время выступления. Фото: скриншот с конференции

Несмотря на то, что в Украине третий идет полномасштабная война с РФ, идет активная работа над восстановлением страны, в том числе жилых домов, больниц и другой разрушенной инфраструктуры. В общем, уже удалось восстановить 33,7 тысячи зданий.

Об этом на форуме "Украина. Год 2024" рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, в эти 33,7 тысячи входят 23 тысячи жилых домов (как многоэтажек так и частных) почти 900 медицинских учреждений, более 600 образовательных учреждений, а также 9,2 тыс. объектов критической инфраструктуры.

Следует добавить, что согласно оценке Киевской школы экономики, в Украине разрушены 250 тысяч жилых зданий: 222 тысячи частных домов, более 27 тысяч — многоквартирных и 526 общежитий. То есть восстановление жилищного сектора составляет лишь около 9,2%.

Шмигаль также сообщил, что Украине удалось инициировать и создать международную коалицию, которая поможет отстроить разрушенную войной страну и убедить партнеров в важности начать быстрое восстановление немедленно.

"Для нас принципиально было начать восстановление уже сейчас, не дожидаясь завершения войны", - отметил он.

Ранее премьер-министр отмечал, что главным ресурсом для восстановления Украины должна стать конфискация замороженных российских активов. Позиция Украины остается неизменной – платить должна Россия.

РФ нанесла инфраструктуре Украины ущерб на $155 млрд

По состоянию на январь 2024 года общий объем ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за военных действий, составляет почти $155 млрд. В эту сумму входят также ущерб, нанесенный Украине из-за подрыва Россией Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Наиболее значительный ущерб отмечается в жилищном фонде, который составляет более $58,9 млрд из-за разрушения более 250 тысяч зданий.

При этом по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления и восстановления Украины составляет 486 млрд долларов и это восстановление растянется в течение следующего десятилетия.

Помощь от партнеров

Добавим, что в соответствии с соглашением, заключенным между Итальянской Республикой и ЮНЕСКО, страна внесет взнос в размере 500 тыс. евро на проведение возобновляемых работ в Спасо-Преображенском соборе, который россияне разрушили во время ракетной атаки по Одессе 23 июля 2023 года.

Также в декабре 2023 года Украина получила от Японии $950 млн на финансирование проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Также пакет помощи более чем в 21 миллион долларов был передан Данией и будет направлен для восстановления Николаева .

Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о создании фонда стоимостью 400 миллионов евро на восстановление Украины. К нему присоединились 16 из 27 стран ЕС. Наибольшие взносы в размере по 100 миллионов евро внесли Франция и Италия. Эти средства могут быть ориентированы на ремонт большой инфраструктуры, финансирование малых и средних компаний либо государственных услуг.

Автор:
Татьяна Гойденко