Шмигаль рассказал, сколько разрушенных объектов инфраструктуры уже удалось восстановить

Несмотря на то, что в Украине третий идет полномасштабная война с РФ, идет активная работа над восстановлением страны, в том числе жилых домов, больниц и другой разрушенной инфраструктуры. В общем, уже удалось восстановить 33,7 тысячи зданий.

Об этом на форуме "Украина. Год 2024" рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, в эти 33,7 тысячи входят 23 тысячи жилых домов (как многоэтажек так и частных) почти 900 медицинских учреждений, более 600 образовательных учреждений, а также 9,2 тыс. объектов критической инфраструктуры.

Следует добавить, что согласно оценке Киевской школы экономики, в Украине разрушены 250 тысяч жилых зданий: 222 тысячи частных домов, более 27 тысяч — многоквартирных и 526 общежитий. То есть восстановление жилищного сектора составляет лишь около 9,2%.

Шмигаль также сообщил, что Украине удалось инициировать и создать международную коалицию, которая поможет отстроить разрушенную войной страну и убедить партнеров в важности начать быстрое восстановление немедленно.

"Для нас принципиально было начать восстановление уже сейчас, не дожидаясь завершения войны", - отметил он.

Ранее премьер-министр отмечал, что главным ресурсом для восстановления Украины должна стать конфискация замороженных российских активов. Позиция Украины остается неизменной – платить должна Россия.

РФ нанесла инфраструктуре Украины ущерб на $155 млрд

По состоянию на январь 2024 года общий объем ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за военных действий, составляет почти $155 млрд. В эту сумму входят также ущерб, нанесенный Украине из-за подрыва Россией Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Наиболее значительный ущерб отмечается в жилищном фонде, который составляет более $58,9 млрд из-за разрушения более 250 тысяч зданий.

При этом по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления и восстановления Украины составляет 486 млрд долларов и это восстановление растянется в течение следующего десятилетия.

Помощь от партнеров

Добавим, что в соответствии с соглашением, заключенным между Итальянской Республикой и ЮНЕСКО, страна внесет взнос в размере 500 тыс. евро на проведение возобновляемых работ в Спасо-Преображенском соборе, который россияне разрушили во время ракетной атаки по Одессе 23 июля 2023 года.

Также в декабре 2023 года Украина получила от Японии $950 млн на финансирование проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Также пакет помощи более чем в 21 миллион долларов был передан Данией и будет направлен для восстановления Николаева .

Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о создании фонда стоимостью 400 миллионов евро на восстановление Украины. К нему присоединились 16 из 27 стран ЕС. Наибольшие взносы в размере по 100 миллионов евро внесли Франция и Италия. Эти средства могут быть ориентированы на ремонт большой инфраструктуры, финансирование малых и средних компаний либо государственных услуг.