Всемирный банк назвал отрасли украинской промышленности, наиболее пострадавшие от войны

20% украинских предприятий с начала полномасштабного вторжения были разрушены или получили значительные повреждения, а 70% понесли потери в доходах. Приблизительно 35% иностранных компаний (с низ - 15% восточных компаний) были вынуждены переехать через вторжение. Наибольшие убытки и потери понесла металлургическая промышленность.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

Отмечается, что компании в среднем испытали сокращение рабочей силы на 25 % из-за вторжения, причем больше всего это касается таких специальностей, как строители и работники коммунальной сферы, особенно на востоке Украины. На региональном уровне больше всего потери почувствовали восточные области, где доходы уменьшились втрое. В южных областях этот показатель составил 60%, а в западных – примерно 40%.

В отчете сообщается, что наибольший ущерб и потери понесла металлургия. Из-за разрушения двух основных металлургических заводов в Мариуполе в марте 2022 года Украина потеряла около 40 процентов своих сталелитейных мощностей. Как следствие, в 2022 году производство металла сократилось примерно на 60 процентов.

Только треть промышленных предприятий смогли поддерживать высокий уровень использования мощностей в прифронтовых регионах. Несмотря на значительные разрушения инфраструктуры хранения зерна, сбои в транспорте и логистике и, как следствие, сокращение производства после вторжения, сельское хозяйство продолжает производить один из крупнейших вкладчиков в занятость, производство и экспорт.

По данным Всемирного банка, украинский бизнес также сталкивается с рядом других проблем, таких как проблемы с энергоснабжением, нарушение логистики, падение спроса, нехватка рабочих из-за мобилизации и эмиграции за границу, а также финансовые трудности.

Всемирный банк предусматривает небольшое восстановление украинской экономики после падения более чем на 30% в 2022 году, рост ВВП в 5% за 2023 год связывают со значительными расходами госбюджета.

Согласно сообщению, около 60% компаний зафиксировали уменьшение занятости за последний квартал. Крупные фирмы наблюдали за наиболее существенным сокращением как полной, так и неполной занятости, со спадом на 31%. Эконометрический анализ также показывает высокий уровень корреляции между сокращением количества работников и снижением объемов продаж.

Спад в пищевой промышленности

Что касается пищевой промышленности, то она являлась основным источником промышленного производства до войны и удовлетворяла 90% внутреннего спроса. Переработка растительного масла, преимущественно ориентированная на экспорт (85% продукции экспортируется), нанесла значительный ущерб: 20% перерабатывающих предприятий повреждены или находятся на оккупированных территориях.

Нарушенная логистика и дефицит электроэнергии привели к более низкому использованию производственных мощностей, в результате чего компании начали экспортировать меньшее количество готовой продукции и переключились на экспорт чистого сырья (семян), а не готовой продукции.

"Отечественные компании сократили свои инвестиции, тогда как транснациональные корпорации (МНК) реинвестировали в свои украинские дочерние компании, чтобы поддерживать деятельность. В среднем инвестиции сократились на 76%, причем предприятия среднего размера подверглись наибольшему падению на 80%. бизнеса зафиксировано самое резкое падение инвестиций с сокращением на 85 процентов и 86 процентов соответственно.

Промышленное производство сообщило о малейшем сокращении на 56 процентов. В региональном разрезе северные компании сократили инвестиции на 81 процент, а восточные – на 63 процента", - говорится в сообщении Всемирного банка.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк совместно с Министерством экономики Украины сосредоточится на поддержке частного сектора, запуске ипотечного кредитования, а также анализе и финансировании конкретных инвестиционных проектов.

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