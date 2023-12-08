Всемирный банк поможет с грантовыми программами поддержки бизнеса

Всемирный банк совместно с Министерством экономики Украины сосредоточится на поддержке частного сектора, запуске ипотечного кредитования, а также анализе и финансировании конкретных инвестиционных проектов.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что такие договоренности были достигнуты во время встречи первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко с делегацией Всемирного банка во главе с Региональным директором Всемирного банка по делам Украины и Молдовы Арупом Банерджи.

Стороны договорились сосредоточиться на грантовых программах поддержки малого и среднего бизнеса, программах поддержки ветеранов, инструментах страхования военных рисков, на финансировании программ "Еселя" и "Восстановление".

"Восстановление Украины будет происходить за счет привлечения частных инвесторов. На следующий год мы предварительно оценили потребности частного сектора более чем в 7 миллиардов долларов. Мы ожидаем, что более половины этой суммы, около 4 миллиардов долларов, будет покрыто за счет реализации программ финансирования многосторонними и двусторонними международными финансовыми учреждениями", - подчеркнула Свириденко.

В свою очередь представители Всемирного банка выразили заинтересованность в поддержке украинских предпринимателей – увеличении финансирования грантовых программ в поддержку малого и среднего бизнеса.

"Все эти программы направлены на создание новых рабочих мест, помощь переселенцам и ветеранам, а также повышение роли перерабатывающей промышленности в экономике Украины. Детали мы будем еще обсуждать, но принципиальное согласие уже получено", - заявила Свириденко.

По ее словам, в частности, деньги от Всемирного банка могут смягчить условия получения льготных кредитов для населения по программе есть Оселя и увеличить количество выданных ипотечных кредитов. С другой стороны, реализация программ льготного кредитования будет стимулировать отрасль домостроения, что в свою очередь будет создавать новые рабочие места, новые производственные цепочки и обеспечивать уплату налогов.

Стороны также обсудили возможность предоставления технической поддержки Всемирным банком с целью анализа и запуска инструментов страхования военных рисков через привлеченность локального страхового рынка и направлений увеличения капитала украинского Экспортно-кредитного агентства.

Сейчас ЭКА успешно реализует программу поддержки украинских экспортеров, среди которых основную часть составляют предприятия малого и среднего бизнеса. Также мы привлекли ЭКА к страхованию рисков уничтоженных судов и товаров на них в территориальных водах Украины. В дальнейшем мы хотим расширить программу страхования на риски уничтожения товаров. на складах и на находящихся в пути грузе. Это должно стать важным элементом развития частного сектора в Украине", - отметила Свириденко.

Отметим, агентство США по международному развитию (USAID) будет способствовать поддержке малого и среднего бизнеса, расширению грантовых программ для предпринимателей, в частности, бизнесов на деоккупированных территориях, кроме того, будет продолжать программы поддержки экспорта. Также USAID может поддержать Украину в привлечении крупнейших американских банков в инвестиционные проекты.

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