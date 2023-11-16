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USAID поможет привлечь крупнейшие банки США в инвестиционные проекты в Украине
Агентство США по международному развитию (USAID) будет способствовать поддержке малого и среднего бизнеса, расширению грантовых программ для предпринимателей, в частности, бизнесов на деоккупированных территориях, кроме того, будет продолжать программы поддержки экспорта. Также USAID может поддержать Украину в привлечении крупнейших американских банков в инвестиционные проекты.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины по результатам встречи первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Юлии Свириденко с заместителем администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изабель Коулман.
Мы очень благодарны USAID за постоянную поддержку и партнерство во многих сферах. Агентство уже сейчас активно реализует ряд программ поддержки малого и среднего украинского бизнеса, поддерживает развитие агросектора и способствует усилению экспортных способностей Украины. Надеемся на дальнейшее усиление со стороны USAID программ для перерабатывающих предприятий и поддержку инициативы Made in Ukraine, которая должна увеличить внутреннее производство и продвигать украинские товары на мировых рынках", - отметила Свириденко.
Она отметила важность привлечения инвестиций в восстановление, построение новой архитектуры привлечения международных финансовых организаций к послевоенному восстановлению.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также во время встречи стороны обсудили вопросы поддержки перерабатывающей отрасли, программ поддержки малого и среднего бизнеса, усиления экспортных способностей, в частности, через наращивание потенциала ЭКА.
Кроме того, для Украины важна поддержка USAID в мониторинге действенности санкций против РФ.
Темой разговора стали и возможности привлечения со стороны USAID экспертов крупнейших американских банков к реализации инвестиционных проектов в Украине.
"Договорились с USAID расширить наше сотрудничество, а также скоординировать усилия по стратегии поддержки развития украинской экономики. Важно, чтобы мы с партнерами хорошо понимали потребности, возможности и перспективные сферы для дальнейшего сотрудничества, чтобы наше взаимодействие было еще более эффективным и продуктивным", - резюмировала Свириденко.
Напомним, Правительство Украины заключило Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией США по развитию (DFC) и Агентством США по международному развитию (USAID) по привлечению инвестиций в нашу страну.