USAID допоможе залучити найбільші банки США до інвестиційних проектів в Україні

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) сприятиме підтримці малого та середнього бізнесу, розширенню грантових програм для підприємців, зокрема бізнесів на деокупованих територіях, крім того, продовжуватиме програми підтримки експорту. Також USAID може підтримати Україну у залученні найбільших американських банків до інвестиційних проектів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України за результатами зустрічі першого віце-прем’єр-міністра України - міністра економіки України Юлії Свириденко із заступницею адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізабель Коулман.

"Ми дуже вдячні USAID за постійну підтримку та партнерство в багатьох сферах. Агентство вже зараз активно реалізує низку програм підтримки малого та середнього українського бізнесу, підтримує розвиток агросектору та сприяє посиленню експортних спроможностей України. Сподіваємося на подальше посилення з боку USAID програм для переробних підприємств та підтримку ініціативи Made in Ukraine, яка має збільшити внутрішнє виробництво тa просувати українські товари на світових ринках", - зазначила Свириденко.

Вона наголосила на важливості залучення інвестицій до відбудови, побудові нової архітектури залучення міжнародних фінансових організацій до повоєнного відновлення.

Також під час зустрічі сторони обговорили питання підтримки переробної галузі, програм підтримки малого і середнього бізнесу, посилення експортних спроможностей, зокрема через нарощення потенціалу ЕКА.

Крім того, для України важлива підтримка USAID у моніторингу дієвості санкцій проти РФ.

Темою розмови стали і можливості залучення зі сторони USAID експертів найбільших американських банків до втілення інвестиційних проектів в Україні.

"Домовились з USAID розширити нашу співпрацю, а також скоординувати зусилля щодо стратегії підтримки розвитку української економіки. Важливо, аби ми із партнерами добре розуміли потреби, можливості та перспективні сфері для подальшої співпраці, аби наша взаємодія була ще більш ефективною та продуктивною", - резюмувала Свириденко.

Нагадаємо, Уряд України уклав Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією США з розвитку (DFC) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо залучення інвестицій в нашу країну.