DFC направит в Украину спецпредставителя, чтобы ускорить получение страхования инвесторами

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) направит спецпредставителя в Украину, чтобы ускорить получение страхования инвесторами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины по результатам встречи первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Юлии Свириденко с генеральным директором Международной финансовой корпорации США (DFC) Скоттом Нейтаном.

«Одна из главных задач Правительства в этом и следующем годах — поддержка инвестиций частного сектора экономики. Поэтому мы призываем стратегических инвесторов подаваться на получение страхования как через Министерство, в направлении DFC, так и через будущего спецпредстивника. Инструмент страхования инвестиций в Украину уже доступен и DFC планирует активизировать свою работу в этом направлении», - отметила Свириденко.

В настоящее время DFC проявляет интерес к финансированию и страхованию в ключевых секторах экономики, в частности, проектов в сфере энергетики. У американской корпорации уже есть опыт поддержки подобных проектов в других странах, потому готовы поддерживать воплощение таких проектов в Украине.

Как отмечают в Минэкономики, в целом DFC уже поддержал ряд проектов в Украине на сумму 400 млн долларов. В частности, было выделено 250 миллионов долларов США для поддержки усилий украинских птицеводов и производителей зерна по смягчению последствий войны России против Украины.

DFC также объявила о заключении двух отдельных соглашений на общую сумму 60 миллионов долларов США с украинскими банками по мобилизации капитала для постоянной поддержки малого и среднего бизнеса путем облегчения их доступа к финансированию в Украине.

Четвертый проект касается гарантий в размере 50 миллионов долларов США, которые предоставляются Глобальной программе финансирования торговли Международной финансовой корпорации (IFC), которая расширила доступ украинских банков к финансированию международной торговли.

DFC также объявила, что предоставляет 25 миллионов долларов США страхование от политических рисков для Superhumans Center, некоммерческого центра, работающего в сфере протезирования и реабилитации раненых во время войны в Украине людей.

«До конца года DFC обещает приступить к финансированию еще нескольких важных проектов. Также корпорация планирует направить в Украину спецпредставителя, чтобы ускорить и облегчить страхование и финансирование инвестиционных проектов. Он будет консультировать как украинский, так и международный бизнес по сотрудничеству с DFC. Мы надеемся, что намерение корпорации мобилизовать 1 млрд. долларов США инвестиций в Украину очень скоро приведет к реализации новых проектов, в том числе стороной которых могут быть государственные компании», - подчеркнула Свириденко.

Напомним, Правительство Украины заключило Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией США по развитию (DFC) и Агентством США по международному развитию (USAID) по привлечению инвестиций в нашу страну.

СПРАВКА:

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) является правительственным учреждением для финансирования развития Соединенных Штатов. DFC сотрудничает с частным сектором для финансирования решения наиболее критических проблем, с которыми сегодня сталкивается мир. Корпорация инвестирует в разные сектора, включая энергетику, здравоохранение, инфраструктуру, сельское хозяйство, малый бизнес и финансовые услуги. Инвестиции DFC отвечают высоким стандартам и уважают окружающую среду, права человека и права работников.