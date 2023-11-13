Украина рассчитывает обрести полное членство в ОЭСР

Украина заинтересована в расширении участия в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и надеется получить дорожную карту для получения полного членства в этой организации.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко по результатам встречи с генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном.

"Приобретение членства и дальнейшее углубление нашего сотрудничества является сегодня одним из главных приоритетов для Украины. Поэтому мы надеемся получить дорожную карту для получения полного членства в ОЭСР", - отметила Свириденко.

Она также отметила важность соответствия принципам ОЭСР в будущем восстановлении Украины.

По словам Свириденко, сейчас внимание правительства во взаимодействии с этой организацией сосредоточено на инвестиционных стимулах, содействии инвестициям и дерегуляции, расширению поддержки EКА в Украине и их покрытию 100% инвестиционных рисков и переклассификации группы риска нашей страны из группы 7 назад в группу 6, чтобы сделать страхование рисков доступнее.

В настоящее время Кабмин уже одобрил имплементацию программы ОЭСР для Украины, определив ответственные национальные стейкхолдеры, критерии оценки эффективности и сроки.

Также в ближайшее время должно состояться рассмотрение правительственного законопроекта (№5593-д) для более эффективного внедрения реформы корпоративного управления, учитывающего рекомендации ОЭСР.

"Для этих целей мы используем рекомендации обзора ОЭСР по корпоративному управлению государственными предприятиями в Украине и консультируемся с секретариатом ОЭСР и членами профильной Рабочей группы. После принятия законопроекта 5593-д мы будем работать над внедрением инструментов корпоративного управления, таких как политика собственности, дивидендная политика, политика вознаграждения и т.д. Для нас важно подготовить эти документы в соответствии со стандартами ОЭСР, поэтому мы будем очень благодарны за продолжение поддержки в будущем", - подчеркнула Свириденко.

СПРАВКА:

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объединяет 37 стран мира. Ее членами являются большинство стран Европейского Союза, США, Австралия, Швейцария, Норвегия, Южная Корея, Япония и другие. Штаб-квартира находится в Париже (Франция).

Учреждение возникло в 1948 году как Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС) под руководством французского экономиста Роберта Марджолина для содействия внедрению Плана Маршалла для экономической реконструкции Европы после Второй мировой войны. Позже список членов союза расширился по неевропейским странам.

Напомним, в июне в рамках начального диалога начат процесс вступления Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития. Программу присоединения запустили премьер-министр Денис Шмигаль, генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли, подписав соответствующий документ.