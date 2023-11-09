Французские компании планируют увеличить инвестиции в ключевые отрасли украинской промышленности

Инвесторы из Франции планируют увеличить объемы частных инвестиций в стратегические сферы промышленности, в то время как Украина намерена активно содействовать развитию сотрудничества между компаниями обеих стран и расширять поддержку сектора малого и среднего бизнеса. Французский бизнес заинтересован инвестировать в строительство, энергетику, логистику, фармацевтический и финансовый секторы.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

В ходе встречи с представителями французской ассоциации предприятий MEDEF International стало известно, что основной упор инвесторы будут делать на таких приоритетных сферах, как:

энергетика, транспорт и логистика;

сельское хозяйство и критические материалы;

цифровые технологии, перерабатывающая промышленность, металлургия и оборонно-промышленный комплекс

Министр экономики Юлии Свириденко отметила, что Украина готова адаптировать для своих нужд передовые практики французских компаний и их опыт в различных отраслях и создала все необходимые условия для успешного входа французских компаний на украинские рынки, в частности, благодаря страхованию военных рисков, которое начало делать национальное экспортно-кредитное агентство Франции Bpifrance.

Сотрудничество Франции и Украины

Уже сейчас можно отметить успех сотрудничества частных предприятий обеих стран, особенно в оборонно-промышленном комплексе. Франция не только поставляет вооружение в Украину, но и проявляет интерес к тому, чтобы их технологическую продукцию производить на украинских предприятиях.

Франция также планирует позиционировать себя на украинском рынке, привлечь украинцев делать заказы и покупать новое оружие у французских компаний, а также наладить совместное производство, чтобы не зависеть от старых запасов французской армии.

Около двадцати французских производителей оружия приняли участие в первом оружейном форуме, организованном Украиной с начала войны, и количество французских отраслей промышленности нашли местных партнеров.

Кроме того, государственное предприятие "Антонов" подписало соглашение с французской компанией Turgis & Gaillard о производстве беспилотников в Украине на базе французского дрона Aarok. Соглашение было подписано во время визита в Киев в минувшие выходные министра вооруженных сил Себастьена Лекорню.