Франция планирует наладить совместное с Украиной производство оружия

Франция планирует позиционировать себя на украинском рынке, привлечь украинцев делать заказы и покупать новое оружие у французских компаний, а также наладить совместное производство, чтобы не зависеть от старых запасов французской армии.

Об этом министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню рассказал в интервью Franceinfо.

По его словам, война будет продолжаться, а передача военного оборудования как Францией, так и другими странами имеет ограничения. Однако пока во Франции будет оставаться старое оборудование, она будет продолжать помогать Украине поставками оружия.

"Благодаря нашему военному программированию мы собираемся изъять много старого оборудования из французской армии в пользу гораздо более нового оборудования, которое мы сможем предоставить Украине и другим странам-партнерам", - отметил он.

Лечебница отмечает, что для того, чтобы помогать Украине в этой войне, во Франции должна быть возможность напрямую подключить французских промышленников к украинской армии и украинские промышленные предприятия способны стать субподрядчиками в производственной цепи. Это значительно облегчит и ускорит обслуживание техники, предоставленной Украине.

"Посмотрите на техническое обслуживание орудий "Цезарь": мы не собираемся отправлять их обратно во Францию, а также не собираемся отправлять их обратно в Польшу, как это было в начале конфликта. Теперь мы должны иметь возможность их отремонтировать на месте", - добавляет он. .

Министр считает, что даже после окончания войны украинской армии нужно будет восстанавливаться, и поэтому это также возможности для французской промышленности.

По его словам, около двадцати французских производителей оружия приняли участие в первом оружейном форуме, организованном Украиной с начала войны, и количество французских отраслей промышленности нашли местных партнеров.

Совместное производство оружия: с какими странами есть договоренности

Президент Владимир Зеленский по итогам визита в Вашингтон сообщил, что Украина и США договорились о совместном производстве вооружения, в частности, систем противовоздушной обороны.

Кроме того, Федеральное управление картелей Германии 28 сентября дало разрешение немецкой оборонной компании Rheinmetall создать совместно с украинским государственным предприятием "Украинский оборонпром" предприятие, которое будет заниматься производством военной техники.

Также, ООО "Украинская Бронетехника" совместно с двумя странами-членами НАТО наладили совместное производство минометных выстрелов калибра 120 мм. Производители объяснили свое решение тем, что 120 мм миномет — один из наиболее распространенных видов артиллерийского оружия, которое используют украинские военные. 120 мм мины поражают вражескую живую силу и технику, уничтожают укрытие, огневые позиции врага.