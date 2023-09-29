Франція планує налагодити спільне з Україною виробництво зброї

Франція планує позиціонувати себе на українському ринку, заохотити українців робити замовлення та купувати нову зброю у французьких компаній, а також налагодити спільне виробництво, щоб не залежати від старих запасів французької армії.

Про це міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню розповів в інтерв’ю Franceinfо.

За його словами війна триватиме, а передача військового обладнання як Францією, так і іншими країнами, має обмеження. Проте, доки у Франції залишатиметься старе обладнання, вона продовжуватиме допомагати Україні поставками зброї.

"Завдяки нашому військовому програмуванню ми збираємося вилучити багато старого обладнання з французької армії на користь набагато новішого обладнання, яке ми зможемо надати Україні та іншим країнам-партнерам", - зауважив він.

Лекорню наголошує, що для того, щоб допомагати Україні у цій війні, у Франції повинна бути можливість напряму підключити французьких промисловців до української армії і українські промислові підприємства здатні стати субпідрядниками у виробничому ланцюгу. Це значно полегшить та пришвидшить обслуговування техніки, наданої Україні.

"Подивіться на технічне обслуговування гармат "Цезар": ми не збираємося відправляти їх назад до Франції, а також не збираємося відправляти їх назад до Польщі, як це було на початку конфлікту. Тепер ми повинні мати можливість відремонтувати їх на місці", - додає він.

Міністр вважає, що навіть після закінчення війни українській армії потрібно буде відновлюватися і тому це також можливості для французької промисловості.

За його словами, близько двадцяти французьких виробників зброї взяли участь у першому збройовому форумі, організованому Україною з початку війни і кількість французьких галузей промисловості знайшли місцевих партнерів.

Спільне виробництво зброї: з якими країнами є домовленості

Президент Володимир Зеленський за підсумками візиту у Вашингтон повідомив, що Україна та США домовилися про спільне виробництво озброєння, зокрема, систем протиповітряної оборони.

Окрім цього, Федеральне управління картелів Німеччини 28 вересня дало дозвіл німецькій оборонній компанії Rheinmetall створити спільно з українським державним підприємством "Український оборонпром" підприємства, яке буде займатися виробництвом військової техніки.

Також ТОВ "Українська Бронетехніка" спільно з двома країнами-членами НАТО налагодили спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм. Виробники пояснили своє рішенням тим, що 120 мм міномет — один з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї, яку використовують українські військові. 120 мм міни вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції ворога.