Яким буде курс біткоїну до середини осені - прогноз експерта

В основному сценарії BTC має знаходитися у межах $60-70 тис. Такий сценарій задовольняє всіх учасників крипторинку, що дозволяє акумулювати ресурси для наступних рухів. Про це в коментарі Delo.ua розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Більше про динаміку курсу криптовалют, читайте у статті "Після халвінгу. Що впливатиме на курс біткоїну до середини осені".

"Більше того, зазвичай після попередніх халвінгів ціна біткоїну перебувала у боковику, тобто, не зростала та не падала на протязі 3-6 місяців. Це можна вважати часом проїдання майнерами запасів BTC, намайнених до халвінгу", - каже Шевчишин.

В песимістичному сценарії Шевчишин очікує сповзання цифрового золота в зону $47-53 тис. із різким зростанням волатильності та періодичними спробами повернуться до $60 тис. В таких умовах ETF зазнають відпливу капіталу і змушені продавати біткоїни в ринок.

Такий розклад можливий через декілька причин:

корекція широкого ринку акцій,

погіршення інвестиційних настроїв,

розпродаж запасів біткоїну майнерами,

великі партії заарештованих монет,

відтік або відсутність нового припливу капіталу в ETF фонди.

Якщо ж курс цифрового золота зайде в позитивний тренд, тоді монета може спробувати вийти на рівень $80 тис., вважає Шевчишин. Але для такого стрибка в криптовалюти поки що мало сил, хоча в майбутньому ситуація може змінитися, зокрема, через підвищення зацікавленості інвесторів у біткоін ETF.

Як халвінг може вплинути на курс альткоїнів

Оцінки експертів щодо впливу квітневого халвінгу на курс альткоїнів розділилися. Зокрема, засновник компанії SpiceProp Наталія Бойко вважає, що ця подія змінить майбутнє не тільки для біткоїну, а й для інших монет.

"Альткоїни точно не залишаться осторонь постхалвіногового ралі Bitcoin. Якщо орієнтуватися на Ethereum (ETH) як алькоїновий бенчмарк, то середнє зростання цієї частини криптовалютного ринку становитиме 50% і більше від ціни 20 квітня. Для ETH це зростання до 20 жовтня може дійти до відмітки у $4800-5000", - прогнозує Бойко.

Андрій Шевчишин каже, що в умовах постхалвінгової стабілізації ціни біткоїну на рівні $60-70 тис. альткоїни намагатимуться жити своїм життям. Це значить, що кореляція з "першою валютою" ослабне.

"Відповідно, драйверами руху альткоїнів виступатимуть їхні власні новини, очікування та спекуляції. Винятки становитимуть різкі та великі рухи біткоїну або пробою ним сильних рівнів підтримки чи опору", - говорить експерт.

Більше про динаміку курсу криптовалют, читайте у статті Delo.ua "Після халвінгу. Що впливатиме на курс біткоїну до середини осені".